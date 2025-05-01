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Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
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Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Patrice Evra, 23 Mayıs'ta Profesyonel Dövüşçüler Ligi'nde ringe çıkacak. Evra, katıldığı bir programda açıklama yaparak Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'e meydan okudu ve onu kafes dövüşüne çağırdı. Fransız isim, "Öfkeliyim ve ilk rakibimin Luis olmasını istiyorum" dedi.

2019'da sahalara veda eden dünyaca ünlü futbolcu Patrice Evra, ringlere çıkmaya hazırlanıyor. Patrice Evra, 23 Mayıs'ta Profesyonel Dövüşçüler Ligi'nde (PFL) kariyerinde ilk kez ringe çıkmaya hazırlanıyor.

SUAREZ'E MEYDAN OKUDU

Yeni kariyerine heyecanlı başlangıç yapmak isteyen eski futbolcu Evra, katıldığı bir televizyon programında Inter Miami'de forma giyen Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'e sataştı. Evra, Suarez'e meydan okuyarak onu kafes dövüşünde karşısına beklediğini açıkladı.

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı

''IRKÇI KÜFÜRLER ETTİ''

Suarez'le neden dövüşmek istediğini açıklayan Fransız isim, "Her zaman bir kafeste olmanın nasıl bir şey olduğunu merak etmişimdir. Hayvansal bir şey. Önemli olan heyecan yaratmak değil, zoru başarmak. Zor olsa da hoşuma gidiyor. Peki neden Suarez? Söyleyeceklerim şaka değil. Öfkeliyim ve öfkemi atmak için ilk rakibimin Luis Suarez olmasını istiyorum. Manchester United kaptanıyken onunla bir sorunum vardı. Biraz ırkçı küfürler etti, ona ırkçı demiyorum ama o gün bazı ırkçı kelimeler kullandı ve ben bu dövüşü yapmak istiyorum.'' dedi.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kariyerinde Manchester United ve Juventus gibi takımların formalarını giyen Evra, 725 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 20 gol, 40 asistlik performans sergiledi. Evra, futbola 2019 yılında nokta koydu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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