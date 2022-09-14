Dünya Güreş Şampiyonasından dönen Grekoromen Güreş Milli Takımı kafilesi coşkuyla karşılandı Spor Haberleri Esenboğa Havalimanı Rıza Kayaalp ve diğer sporcuların gelişi Rıza Kayaalp'e çiçek verilmesi Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in konuşması Milli güreşçi Selçuk Can'ın konuşması Milli güreşçi Ali Cengiz'in konuşması Sporcuların havalimanından ayrılması ANKARA - Sırbistan'da düzenlenen Dünya... Esenboğa Havalimanı Rıza Kayaalp ve diğer sporcuların gelişi Rıza Kayaalp'e çiçek verilmesi Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in konuşması Milli güreşçi Selçuk Can'ın konuşması Milli güreşçi Ali Cengiz'in konuşması Sporcuların havalimanından ayrılması ANKARA - Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasından dönen Grekoromen Güreş Milli Takımı Ankara'ya geldi. Spor Kaynak: AA / Emirhan Türker ali cengiz Sırbistan Spor Haberler

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