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Dünya Güreş Şampiyonasından dönen Grekoromen Güreş Milli Takımı kafilesi coşkuyla karşılandı

Spor Haberleri

Esenboğa Havalimanı Rıza Kayaalp ve diğer sporcuların gelişi Rıza Kayaalp'e çiçek verilmesi Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in konuşması Milli güreşçi Selçuk Can'ın konuşması Milli güreşçi Ali Cengiz'in konuşması Sporcuların havalimanından ayrılması ANKARA - Sırbistan'da düzenlenen Dünya...

Esenboğa Havalimanı

Rıza Kayaalp ve diğer sporcuların gelişi

Rıza Kayaalp'e çiçek verilmesi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in konuşması

Milli güreşçi Selçuk Can'ın konuşması

Milli güreşçi Ali Cengiz'in konuşması

Sporcuların havalimanından ayrılması ANKARA - Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasından dönen Grekoromen Güreş Milli Takımı Ankara'ya geldi.

Kaynak: AA / Emirhan Türker - Spor

ali cengiz Sırbistan Spor Haberler

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