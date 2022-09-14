Dünya Güreş Şampiyonasından dönen Grekoromen Güreş Milli Takımı kafilesi coşkuyla karşılandı
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Esenboğa Havalimanı Rıza Kayaalp ve diğer sporcuların gelişi Rıza Kayaalp'e çiçek verilmesi Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in konuşması Milli güreşçi Selçuk Can'ın konuşması Milli güreşçi Ali Cengiz'in konuşması Sporcuların havalimanından ayrılması ANKARA - Sırbistan'da düzenlenen Dünya...
Esenboğa Havalimanı
Rıza Kayaalp ve diğer sporcuların gelişi
Rıza Kayaalp'e çiçek verilmesi
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in konuşması
Milli güreşçi Selçuk Can'ın konuşması
Milli güreşçi Ali Cengiz'in konuşması
Sporcuların havalimanından ayrılması ANKARA - Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasından dönen Grekoromen Güreş Milli Takımı Ankara'ya geldi.
Kaynak: AA / Emirhan Türker - Spor