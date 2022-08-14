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Dries Mertens ile Lucas Torreira ilk kez oynadı

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Dries Mertens ile Lucas Torreira ilk kez oynadı

Galatasaray'da yeni transferler Dries Mertens ile Lucas Torreira, Giresunspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Galatasaray'da yeni transferler Dries Mertens ile Lucas Torreira, Giresunspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Giresunspor ile karşılaşırken, yeni transferler Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşadı. Mertens ile Torreira karşılaşmaya yedek olarak başladı. Torreira, maçın 61. dakikasında Sergio Oliveira'nın yerine oyuna dahil oldu. Mertens ise 78. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Lucas Torreira Dries Mertens Giresunspor Galatasaray Spor Haberler

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