Develigücü, Rüstempaşaspor'u 2-1 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele veren Develigücü deplasmanda oynadığı Rüstempaşaspor maçını 2-1 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta bulunan Develigücü, Malatya deplasmanında oynadığı Rüstempaşaspor maçını 2-1 kazandı. Ligin 20.hafta maçında 3 puan için sahaya çıkan Develigücü dakikalar 29'u gösterirken Hasan Hüseyin Alkan'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Masabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan kırmızı siyahlılar, ikinci yarıda Emre Tunç'un golüne engel olamadı. Dakikalar 49'u gösterirken beraberlik golünü kalesinde gören Develigücü, 77.dakikada Hasan Hüseyin Alkan ile ikinci golü buldu. Ev sahibi Rüstempaşa, Emrah Ayyıldız ile bir penaltı atışını gole çeviremedi.

Müsabakayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi olan Develigücü, kümede kalma adına önemli bir maçı kayıpsız geçmiş oldu. - KAYSERİ