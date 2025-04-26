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Devam kararı alan Ali Koç takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, görevi bırakmayacağını ve teknik direktör Jose Mourinho ile devam edeceklerini duyurdu. Koç, "Mourinho'nun seneye şampiyon olacağından şüphem yok." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı gerçekleştirildi. Ali Koç, görevi bırakmayacağını ve Jose Mourinho ile de seneye şampiyon olacaklarını ifade etti.

MOURINHO İLE DEVAM KARARI

Mourinho ile seneye devam edeceğini resmen duyuran Ali Koç, "Mourinho ilk geldiğinde ona 'burası başka bir yere benzemez, ülkeyi iyi tanı' dedim. Tanımaya başlıyor. Mourinho Hocamızla iki sene kontrat yaptık, istikrardan yanayız, artık her sene hoca değiştirmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SENEYE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Seneye şampiyon olacaklarını söyleyen Ali Koç, "Yıllarca değişmeyen o yapı, çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek başta bir önceki TFF başkanı, yönetim kurulu, özgül ağırlığı yüksek hakemler, gözlemcileri, TFF profesyonelleri ve kurullarda görev yapan isimler futboldan silinmişti. Mourinho'nun seneye şampiyon olacağından şüphem yok." dedi.

Devam kararı alan Ali Koç takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSeyfettin Sucu:

yapıyla anlaşma yaptınız o zaman. sen başkan olduğun sürece şampiyon yapmıyorlardı sizi haniii

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hah hah hah.dübürüm bile güldü

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Tabii , bu sezon başında hedefiniz ligi 2. bitirmekti zaten..

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Haber YorumlarıMGk:

Bu saatten sonra bırak kupayı almayı Galatasaray ile berabere kalan üç gün üç gece eğlence yapar... Geçti bolu pazarı

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Haber YorumlarıSelim Demir:

seneye kim öle kim kalaa macun koç maho üşlüsü

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Haber YorumlarıKamile Soyteki:

yazın on sene daha şampiyon olamaz

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

olur çakın olur sen sağ olsan sen oldukça başta her sene fener olur geçmiş yıllarda allahım seni başkanlıktan hiç indirmesin inşallah bir gün 18 takımı tff yi hakem kurulunu satın alırsın o zaman olursun yandan çarklı

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