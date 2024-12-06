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Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak olan hakem Mehmet Türkmen'in, geçmişte Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştığı ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak derbiye hakem olarak atadığı Türkmen'in yarışmada 10 bin lira kazandığı da belirtildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk kez düdük çalacak olan hakem Mehmet Türkmen'in yıllar önce Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştığı ortaya çıktı.

MOURINHO ÖVMÜŞTÜ

Mehmet Türkmen, geçen sezon Alanyaspor maçında gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve ünlü teknik direktör Jose Mourinho tarafından "Hakem çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim" sözleriyle övülmüştü. Bu övgü, Türkmen'in hakemlik kariyerinde önemli bir yer tutuyor" şeklinde övgüler almıştı.

10 BİN TL KAZANMIŞ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Türkmen, aynı zamanda avukatlık yapıyor. Mehmet Türkmen'in 2017 yılında "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Mehmet Türkmen'in yarışmada 10 bin lira kazanması dikkat çekti.

İLK KEZ DERBİ YÖNETECEK

1992 doğumlu olan Mehmet Türkmen, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. Bu sezon Süper Lig'de 10 maç yöneten Türkmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2 yendiği maçta ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada da görev almıştı.

Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış

Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKara Maske:

Eee ne var bunda haber değeri nedir ne anlamamız gerekiyor

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Haber YorumlarıAtakan ÇELİK:

Simdi macun ağa hesabına atar bi 1 milyon lira Hesabi kapatır

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Haber YorumlarıSer_hat:

Morinyo kendi lehine düdük çalan tüm hakemleri seviyor zaten...

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