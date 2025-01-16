Denizlispor'da Yeni Yönetim Görev Dağılımı Yaptı

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'da 10 Ocak'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uğur Tatar başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Denizlispor Kulübünün Başkan Mehmet Uğur Tatar yönetiminde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, görev dağılımı yapılırken; tüm Denizlispor camiasında umut tohumları yeşertecek kararlar alındı. Kulübün acil sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, önümüzdeki deplasman maçı öncesi futbolcu ve çalışanlara ödeme yapılmasına ve galibiyet primi açıklanmasına, personel ve çalışanlara da alacaklarının ödenmesine ve taraftarlar için otobüs tutulmasına karar verildi.

Bu doğrultuda Başkan Tatar tarafından ilk etapta kendi firmaları adına bağışta bulunulurken, yönetim kurulu üyelerinden Abdullah Çıtışlı tarafından da deplasman giderlerinin karşılanması sözü verildi. - DENİZLİ