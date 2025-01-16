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Denizlispor'da Yeni Yönetim Görev Dağılımı Yaptı

Denizlispor'da Yeni Yönetim Görev Dağılımı Yaptı
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Denizlispor'un yeni başkanı Mehmet Uğur Tatar, ilk yönetim kurulu toplantısında kulübün acil sorunları üzerine kararlar aldı. Futbolcu ve çalışanlara ödemeler yapılacak, galibiyet primi açıklanacak.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'da 10 Ocak'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uğur Tatar başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Denizlispor Kulübünün Başkan Mehmet Uğur Tatar yönetiminde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, görev dağılımı yapılırken; tüm Denizlispor camiasında umut tohumları yeşertecek kararlar alındı. Kulübün acil sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, önümüzdeki deplasman maçı öncesi futbolcu ve çalışanlara ödeme yapılmasına ve galibiyet primi açıklanmasına, personel ve çalışanlara da alacaklarının ödenmesine ve taraftarlar için otobüs tutulmasına karar verildi.

Bu doğrultuda Başkan Tatar tarafından ilk etapta kendi firmaları adına bağışta bulunulurken, yönetim kurulu üyelerinden Abdullah Çıtışlı tarafından da deplasman giderlerinin karşılanması sözü verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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