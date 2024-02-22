Ünlü futbolcu Dani Alves'e cinsel saldırı suçlamasından hapis cezası

Brezilya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu. Eski futbolcunun davası sona erdi ve hakkında karar verildi. Eski futbolcu, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

150 BİN DOLAR PARA VE 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Sevilla ve Barcelona'nın efsane futbolcularından Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı. 1 yıldır hapiste olan ve davası geçtiğimiz günlerde sona eren Brezilyalı futbolcuyla ilgili karara varıldı.

12 yıl hapsi istenen Dani Alves, cinsel saldırı suçundan 150 bin dolar para ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Alves, hapis cezasının ardından 5 yıl süreyle denetimli serbestlik cezası aldı.

ALVES'İN KARARA İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

İspanya'daki yasal prosedür gereği mahkemenin bu kararı nihai olmazken, Alves'in önce Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesine, daha sonra da İspanya Yüksek Mahkemesine itiraz etme hakkı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Barselona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadesini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 40 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.