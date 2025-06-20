Çuvalla para kazanacak! İşte Dusan Tadic'in yeni takımı

Çuvalla para kazanacak! İşte Dusan Tadic'in yeni takımı
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Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni takımının Olympiakos olduğu ve yıllığı 4 milyon eurodan 2 senelik sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni takımı belli gibi. Tadic'in ülkesinde yayın yapan bir gazete, Tadic'in yeni durağını ve kazanacağı maaşı duyurdu.

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK

Tadic'in ülkesi Sırbistan'da yayın yapan Sportske'nin aktardığı habere göre deneyimli ismin yeni durağı Olympiakos oluyor. Habere göre Olympiakos, yıllığı 4 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklifiyle Dusan Tadic'i ikna etti.

Tadic'e Suudi Arabistan'dan 2 teklif olsa da oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Olympiakos'u tercih ettiği aktarıldı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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