Çuvalla para kazanacak! İşte Dusan Tadic'in yeni takımı
Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni takımının Olympiakos olduğu ve yıllığı 4 milyon eurodan 2 senelik sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni takımı belli gibi. Tadic'in ülkesinde yayın yapan bir gazete, Tadic'in yeni durağını ve kazanacağı maaşı duyurdu.
YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANACAK
Tadic'in ülkesi Sırbistan'da yayın yapan Sportske'nin aktardığı habere göre deneyimli ismin yeni durağı Olympiakos oluyor. Habere göre Olympiakos, yıllığı 4 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklifiyle Dusan Tadic'i ikna etti.
Tadic'e Suudi Arabistan'dan 2 teklif olsa da oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Olympiakos'u tercih ettiği aktarıldı.