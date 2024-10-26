Cumhuriyetin 101. Yılında 2. Cumhuriyet Tenis Turnuvası Başladı

Cumhuriyetin 101'inci yılı ve turnuvanın önemi hakkında konuşan TBV Başkanı Timur Erk: "İlkini, cumhuriyetin 100'üncü yılını idrak ettiğimizde, geçtiğimiz sene yaptık ve artık gelenekselleştirmek üzere her yıl planlayacağız. Yeşilyurt Spor Kulübü kortlarında ikinci kez bir araya geldik ve bu turnuva ile aynı zamanda cumhuriyetimizin 101'inci yaşını kutluyoruz. Burada genç sporcularımız var, yapacağımız gösteri maçı ile biz yaşlılar gençlere cumhuriyetimizi emanet etmiş olacağız. Çağdaş, laik ve demokratik cumhuriyete ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmak ve onu ilelebet korumak için gençlere bu emaneti vermek lazım. İçinde bulunduğumuz dönemde tüm vatandaşlarımızın birliğe ihtiyacı var. Bunu desteklemek ve din, dil, ırk farkı gözetmeksizin cumhuriyete sıkı bir şekilde sarılarak, ona sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

EYLEM ŞENKAL: 'HANGİ YAŞTA OLURSANIZ OLUN İNSANLARA SPOR YAPABİLİRSİNİZ MESAJINI VERMEMİZ ÇOK KIYMETLİ'

Sporun her yaşta yapılabileceğini belirten oyuncu ve spor psikoloğu Eylem Şenkal, "Böbrek vakfı ile yıllardır bir aradayız. Öncelikle burada olmaktan onur duyuyorum. Geçtiğimiz yıl ilkinde de bir aradaydık. Hem spor psikoloğu hem de eski milli voleybolcu olarak bu gibi özel etkinliklerde yer almak benim için son derece önemli. Hangi yaşta olursanız olun insanlara spor yapabilirsiniz mesajını vermemiz çok kıymetli. Ülkemizin hazinelerinden bir Timur bey. 80 yaşında ve hayatın her alanında olan başarısını sporda da sergilemesi ilham verici. Tüm gençler ve o yaşlardaki insanların etkilendiği bir durum diye düşünüyorum. Benim için de herkes için de çok güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Cumhuriyetin 101'inci yılında yapılan tüm başarılı işler umuyorum yeni nesile örnek olur. Özellikle kadınlar için cumhuriyet ve demokrasi çok önemli bir noktada. Umuyorum her türlü başarıda öncelikle kadınlar olmak üzere Türk insanı ve milletimiz çok kıymetli işlerle daima en ön saflarda olur

Genç sporcu Fatma Yüksel ise; "Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Cumhuriyetimizi bugüne taşımış insanlarla bir arada olmak çok büyük bir onur. Biz de umarım onların biz gençlere bıraktıklarını devam ettirebiliriz." dedi.

Deniz Evinç'in gönüllü sorumluluğunda gerçekleştirilen turnuvada; çift erkeklerde 15 takım, çift kadınlarda 13 takım, karışık çiftlerde 26 takım yer alıyor. Bugün başlayan ve veteran sporcuların yer aldığı turnuva 2 gün sürecek ve kazanan takımlar kupalarını ikinci günün sonunda alacak.