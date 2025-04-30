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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Düşen Sporcularla İlgili Açıklama Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Düşen Sporcularla İlgili Açıklama Yapıldı
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yaşanan düşme olaylarına dair yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen sporcuların durumu hakkında bilgi verildi. Yarışın kazananı Wout Poels olurken, düşme olayı sonrası sağlık ekipleri hızlıca müdahalede bulundu.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi, yarışta düşen sporcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Komiteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dönüm noktası ve kraliçe etabı olan 115,4 kilometrelik Marmaris - Akyaka (Kıran) tırmanış etabını XDS Astana takımından Wout Poels 3 saat 14 dakika 12 saniye ile kazandı. Yağışlı bir havada geçen yarışın bitmesine 50 km kala sporcuların iniş bölümde dönüşe hızlı girmeleri ve aralarındaki rekabetin verdiği sürat ile hatalı frenleme yapmaları neticesinde, bisiklet yarışlarında çok yaygın olarak görülen düşme olayı yaşanmıştır. Bu duruma karşı konvoyu takip eden sağlık ekipleri ve ambulanslar müdahale ederek hızla hastaneye sevkleri yapılmıştır. Hastaneye sevkleri yapılan sporcular arasında kafa travması olduğuna ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ileri tetkikleri tamamlanan 5 sporcumuz da taburcu edilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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