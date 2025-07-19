Cumhurbaşkanı Erdoğan ile futbolcu Tayyip Talha arasında dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşı Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha'ya"Ben de şimdi televizyonlarda "Tayyip, Tayyip" diye bir şeyler duyuyorum ama 'Ulan nereden çıktı bu Tayyip?' diyorum" demesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunu'nun kabulünün yıl dönümünde gençlerle ve sporcularla bir araya geldi.

"HEPİMİZİN ÖNCELİKLİ GÖREVİDİR"

Erdoğan, buluşmada "Tütün ve alkol başta olmak üzere milletimizi bilhassa da gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan, bunların pençesinden kurtarmak hepimizin öncelikli görevidir" dedi.

FUTBOLCU ADAŞIYLA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Öte yandan buluşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşiktaş futbolcusu Tayyip Talha Sanuç arasındaki dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanım, ben Tayyip Talha. Beşiktaş'ta futbol oynuyorum" diyen Tayyip Talha'ya "Tayyip sen misin?" diye sordu.

"Evet" yanıtı alması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de şimdi televizyonlarda "Tayyip, Tayyip" diye bir şeyler duyuyorum ama 'Ulan nereden çıktı bu Tayyip?' diyorum" ifadelerini kullandı.