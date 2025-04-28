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Çorum FK, Teknik Direktör Tuncay Şanlı'nın İstifasını Kabul Etti

Çorum FK, Teknik Direktör Tuncay Şanlı'nın İstifasını Kabul Etti
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Çorum Futbol Kulübü, teknik direktör Tuncay Şanlı'nın Ankaragücü maçından sonra istifasını kabul etti. Şanlı'nın hedefsiz bir takımda olmak istemediği belirtildi.

1'inci Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, teknik direktör Tuncay Şanlı'nın istifasını kabul ettiğini açıkladı.

27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanan ve 1-0 kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası teknik direktör Tuncay Şanlı'nın istifa ettiğini belirten Çorum Futbol Kulübü yaptığı açıklamada, "Hocamız hedefsiz bir takımda olmak istemediğini belirtmiş görevinden affını istemiştir. Bilindiği üzere dün oynadığımız ve takımımızın mağlubiyeti ile sonuçlanan MKE Ankaragücü maçı sonrası Teknik Direktörümüz Sayın Tuncay Şanlı istifa ettiğini açıklamıştır. Yaşanılan süreçle alakalı kamuoyunu bilgilendirme amacı ile basın açıklaması yapmamız hasıl olmuştur. Sayın Tuncay Şanlı ile birlikte ilk anlaşmaya vardığımız gün hedefimizi Play-Off olarak açıklamış ve o hedef doğrultusunda planlamamızı yapmıştık. Ne var ki Diyarbakır deplasmanında alınan Amedspor mağlubiyeti sonrası Play-Off hedefinden büyük ölçüde uzaklaşmamız, yine bununla birlikte ekonomik anlamda yaşadığımız sıkıntılar oyuncularımızın saha içi konsantrasyonunu ciddi anlamda etkilemiştir. Bütün bu gelişmeler ışığında da değerli hocamız Tuncay Şanlı hedefsiz bir takımda olmak istemediğini belirtmiş görevinden affını istemiştir. Gelinen noktada Sayın Şanlı'nın bu talebi tarafımızca da saygıyla karşılanmıştır. Kendine kulübümüze verdiği emek ve kattığı değerler için teşekkür ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, ligin kalan kısmında takımın başında yardımcı antrenör Can Güçer'in görev alacağı ve altyapı antrenörlerinin de kendine yardımcı olacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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