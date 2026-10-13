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Cihan Aydın UEFA Gençlik Ligi'nde, Kadir Sağlam Regions Cup'ta görevlendirildi

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Cihan Aydın UEFA Gençlik Ligi'nde, Kadir Sağlam Regions Cup'ta görevlendirildi
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FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, UEFA Gençlik Ligi'nde bugün oynanacak Atletico Madrid-Manchester United maçını yönetecek. Kadir Sağlam ise UEFA Regions Cup 2'nci Grup maçlarında görevlendirildi; yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da bu müsabakalarda yer alacak.

FIFA kokartlı hakemlerden Cihan Aydın UEFA Gençlik Ligi'nde, Kadir Sağlam ise UEFA Regions Cup müsabakalarında görevlendirildi.

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, UEFA Gençlik Ligi'nde bugün oynanacak Atletico Madrid - Manchester United maçını yönetecek. Madrid'de TSİ 17.00'de başlayacak maçta Aydın'ın yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ve Samet Çiçek, dördüncü hakem ise İspanyol Anas Bakali Bentaleb olacak.

FIFA kokartlı diğer hakem Kadir Sağlam ise 14-22 Ekim 2026 tarihlerinde Slovenya'da düzenlenecek UEFA Regions Cup 2'nci Grup maçlarında görevlendirildi. Bu müsabakalarda yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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