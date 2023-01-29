Cezaevindeki dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves'e koğuş arkadaşlarından olay istek

İspanya'da cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ocak'ta tutuklanan Dani Alves, cezaevinde diğer hükümlüler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Brezilyalı futbolcunun, cezaevinde sürekli imza dağıttığı öne sürüldü.

Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Dani Alves, 20 Ocak'ta tutuklandı. Güvenlik gerekçesiyle cezaevi değiştirilen Alves, yeni yerinde beklemedik şekilde karşılandı.

CEZAEVİNDE İMZA DAĞITIYOR

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane ismi Dani Alves, cezaevinde diğer hükümlüler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Alves'in cezaevindeki diğer suçlulara sürekli imza dağıttığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamasıyla İspanya'nın Barselona kentinde gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu Dani Alves hakkında geçici tutuklama kararı verilmişti. Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderilmişti.