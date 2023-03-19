Cezaevindeki dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, eşinden gelen haber sonrası açlık grevine başladı

Barcelona'nın efsane futbolcusu ve son olarak UNAM Pumas forması giyen Dani Alves, cinsel taciz sebebiyle hakkında açılan davada tutuklandı. Daha sonra eşi Joana Sanz, yıldız futbolcudan boşanma kararı almıştı. Bu olay sonrası büyük bir yıkım yaşayan Alves, cezaevinde açlık grevine başladı.

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Dani Alves, bir kadına diskoda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve daha sonra çıktığı mahkemece tutuklanmıştı. Yaşanan olaylar sonrası eşi boşanma kararı alan Alves, cezaevinde çarpıcı bir harekete imza attı

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Bild'de yer alan habere göre, Dani Alves, eşi Joano Sanz'ın kendisinden boşanma kararı almasının ardından büyük bir şok yaşadı. Yıldız futbolcunun cezaevinde açılık grevine başladığı ve Sanz'ın kararını öğrendiğinden bu yana hiçbir şey yemediği öğrenildi.

Dani Alves-Joano Sanz

NE OLMUŞTU?

Barcelona'da diskoda 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda iddiasıyla gözaltına alınan Dani Alves, 20 Ocak'ta gözaltına alınmış daha sonra ise tutuklanmıştı. Yaşananlar sonrası Alves'in eşi Joana Sanz, yıldız futbolcudan boşanma kararı almıştı.