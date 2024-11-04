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Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın peruk takdırdığı kişiyi iş yerinde alıkoyduğu ve gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı. Gölbaşı'nın evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 72 fişek, bir balistik yelek, 100.600 TL, 2500 dolar ve 315 euro ele geçirildi. Gölbaşı, tutuklanma talebiyle Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Bağcılar'da kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.'yi alıkoyarak peruk giydiren ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden 6 şüpheli gözaltına alındı.

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı. Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı.

EVİNDEN NELER ÇIKTI NELER

Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

ZORLA GÖTÜRDÜLER

Öte yandan şüphelilerin B.İ.'ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.'yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.'nin peruk taktırılarak Gölbaşı'ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.

Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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