Çayelispor, Kelkit Hürriyetspor'u 5-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
TFF 3. Lig 30. hafta maçında Çayelispor, sahasında Kelkit Hürriyetspor'u 5-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Remzi Kolcuoğlu, Musa Eren Karakaş, Mehmet Aytemiz ve Muhammed Ali Yılmaz'ın golleriyle kazanmayı başardı.
TFF 3. Lig'in 30. haftasında Çayelispor sahasında Kelkit Hürriyetspor'u 5-2'lik skorla mağlup eti.
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Ersin Erbay, Uğur Çakmak
Çayelispor: Umutcan Yenisoy, Emirhan Metin Saka, Batuhan Akyüz, Sefa Akın Başıbüyük (Melih Yıldız dk. 73), Talha Özcan, Alaattin Hamza Ok (Yağız Reyhan dk. 46, Kadir Enes Kıra dk. 62), Emre Şimşek, Musa Eren Karakaş, Mehmet Aytemiz (Furkan Boz dk. 73), Muhammed Ali Yılmaz, Remzi Kolcuoğlu (Hakan Kuş dk. 81)
Kelkit Hürriyetspor: Emrehan Özçelik, Ege Batur (Lyamiyaz Karslı dk. 84), Osman Keçelioğlu, Cenk Celil Karaosmanoğlu, Emirhan Demir (Özgür Deniz dk. 59), Berkay Tekin, Berkin Taşkın, Ali Özdemir, Batuhan Atay (Emircan Ataş dk. 58), Mert Keklik, Orkun Ahmet Dedeoğlu (Seymen Aslan dk. 59)
Goller: Remzi Kolcuoğlu (dk. 10), Musa Eren Karakaş (dk. 12), Mehmet Aytemiz (dk. 27), Muhammet Ali Yılmaz (Dk. 82 pen. ve 90+3) (Çayelispor) Berkay Tekin (dk. 3), Mert Keklik (dk. 33) (Kelkit Hürriyetspor)
Sarı kartlar: Emirhan Metin Saka, Sefa Akın Başıbüyük, Furkan Boz (Çayelispor), Özgür Deniz, Emrehan Özçelik, Ali Özdemir (Kelkit Hürriyetspor) - RİZE