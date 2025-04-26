İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 5 ölü, 700 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi

Kanarya, Antep'i 5 dakikada devirdi

Çayelispor, Kelkit Hürriyetspor'u 5-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Çayelispor, Kelkit Hürriyetspor'u 5-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 30. hafta maçında Çayelispor, sahasında Kelkit Hürriyetspor'u 5-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Remzi Kolcuoğlu, Musa Eren Karakaş, Mehmet Aytemiz ve Muhammed Ali Yılmaz'ın golleriyle kazanmayı başardı.

TFF 3. Lig'in 30. haftasında Çayelispor sahasında Kelkit Hürriyetspor'u 5-2'lik skorla mağlup eti.

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Ersin Erbay, Uğur Çakmak

Çayelispor: Umutcan Yenisoy, Emirhan Metin Saka, Batuhan Akyüz, Sefa Akın Başıbüyük (Melih Yıldız dk. 73), Talha Özcan, Alaattin Hamza Ok (Yağız Reyhan dk. 46, Kadir Enes Kıra dk. 62), Emre Şimşek, Musa Eren Karakaş, Mehmet Aytemiz (Furkan Boz dk. 73), Muhammed Ali Yılmaz, Remzi Kolcuoğlu (Hakan Kuş dk. 81)

Kelkit Hürriyetspor: Emrehan Özçelik, Ege Batur (Lyamiyaz Karslı dk. 84), Osman Keçelioğlu, Cenk Celil Karaosmanoğlu, Emirhan Demir (Özgür Deniz dk. 59), Berkay Tekin, Berkin Taşkın, Ali Özdemir, Batuhan Atay (Emircan Ataş dk. 58), Mert Keklik, Orkun Ahmet Dedeoğlu (Seymen Aslan dk. 59)

Goller: Remzi Kolcuoğlu (dk. 10), Musa Eren Karakaş (dk. 12), Mehmet Aytemiz (dk. 27), Muhammet Ali Yılmaz (Dk. 82 pen. ve 90+3) (Çayelispor) Berkay Tekin (dk. 3), Mert Keklik (dk. 33) (Kelkit Hürriyetspor)

Sarı kartlar: Emirhan Metin Saka, Sefa Akın Başıbüyük, Furkan Boz (Çayelispor), Özgür Deniz, Emrehan Özçelik, Ali Özdemir (Kelkit Hürriyetspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.