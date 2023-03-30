Canlı yayını izleyenler dondu kaldı! Aniden rahatsızlanan Agüero, yürekleri ağza getirdi

Kalp sorunu nedeniyle futbola veda eden ve bilgisayar oyunlarına kendini adayan Sergio Agüero, canlı yayında herkesi korkuttu. Ibai Llanos'un yayına katılan Agüero, 'Mini aritmi' yaşadı ve kendisini kontrol etti. Bir süre sessiz kalan efsane golcü, yayıncının doktora gitme teklifini reddedip bunun küçük bir durum olduğunu söyledi.

Manchester City'den transfer olduğu Barcelona'da kalp sorunu nedeniyle kariyerini noktalamak zorunda kalan Sergio Agüero, sporseverleri bir kez daha korkuttu.

"SANIRIM BİR RİTİM BOZUKLUĞUM VAR"

Twitchy yayıncısı Ibai Llanos'un yayına katılan Agüero, 'Mini aritmi' yaşadığını söyledi ve kendini kontrol etti. Agüero'nun sessiz kaldığını gören ve panik yaşayan yayıncı, doktora gitmeyi teklif etti. Agüero da "Sanırım küçük bir ritim bozukluğum var. Bir çipim var ve beni algılayacak, gerek yok" diyerek herkesi rahatlattı.

33 YAŞINDA BIRAKTI

Barcelona formasıyla Alaves maçında nefes darlığı sebebiyle oyundan çıkan başarılı forvetin kalbinde aritmi tespit edilmişti. 3 ay sahalardan uzak kalan futbolcuya sahalara dönmesi tavsiye edilmedi ve böylece kariyerini noktaladı. 2021 yılında kariyerini noktalayan Agüero, Barcelona'daki tek golünü Real Madrid'e karşı atmıştı.