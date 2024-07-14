EURO 2024 finali canlı anlatım! İspanya-İngiltere maçında tempo yüksek

Avrupa futbolunun ülke düzeyinde en önemli turnuvasında şampiyon belli oluyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale kalan İspanya ve İngiltere Berlin Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

İNGİLTERE FİNALE NASIL ÇIKTI?

Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı. İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İSPANYA FİNALE NASIL ÇIKTI?

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında sahaya çıkan genç İspanyol yıldız Lamine Yamal, tarihe geçti. Final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı.

İNGİLİZLER DAHA KALABALIK

İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında tribünlerin büyük bölümünde İngiliz taraftarlar yer aldı. İngilizler, tarihlerindeki ilk Avrupa şampiyonluğu hedefiyle geldikleri Berlin'de tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Morata, Williams

İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Kobbie, Rice, Bellingham, Foden, Kane.

CANLI ANLATIM

30' Karşılaşmada tempo seviyesi biraz düşük.

25' Mücadelede henüz eşitlik bozulmadı. İngiltere'de Kane sarı kart gördü.

15' İspanya bu dakikalarda daha etkili oynuyor...

10' Mücadelede golsüz eşitlik var.

1' Maçta ilk düdük çaldı.