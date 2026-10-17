Can Öncü, Jerez'deki Dünya Supersport Şampiyonası yarışında 3. olarak podyuma çıktı

Can Öncü, Jerez'deki Dünya Supersport Şampiyonası yarışında 3. olarak podyuma çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve final ayağının Jerez-Angel Nieto Pisti'nde koşulan 17 turluk ilk yarışını üçüncü sırada bitirerek podyuma çıktı. Yarışı Albert Arenas birinci, Jeremy Alcoba ikinci bitirirken Bahattin Sofuoğlu 23. oldu.
Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 3. olarak podyuma çıkma sevinci yaşadı.
Dünya Supersport Şampiyonası'da sezonun 12. ve sezonun final ayağında hafta sonunun ilk yarışı, Jerez-Angel Nieto Pisti'nde koşuldu.
Jerez'de 17 turluk ilk yarışta damalı bayrağı, Pata Yamaha Ten Kate Takımı sürücüsü milli motosikletçi Can Öncü, üçüncü sırada geçerek, podyuma çıkmayı başardı.
Yarışı, AS BLU CRU ekibinden İspanyol pilot Albert Arenas birinci sırada, Kawasaki WorldSSP takımından İspanyol Jeremy Alcoba da ikinci sırada tamamladı.
İspanya'da 32 pilotun start aldığı ilk yarışı milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ise QJMOTOR Factory ekibi adına 23. sırada bitirdi.
Jerez'de yarın şampiyonanın final ayağındaki 17 turluk son ana yarış, TSİ 15.00'de başlayacak.