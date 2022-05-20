Çağlar Söyüncü kariyer imzasını atıyor! Dünya devi transferi bitirmek için düğmeye bastı - Haberler

Çağlar Söyüncü için Leicester City defteri kapanmaya çok yakın. Milli futbolcunun transfer edilmesi için düğmeye basan Juventus, İngiliz ekibinin kapısını 50 milyon euro bandından bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS'UN TEKLİFİNİ KABUL EDECEKLER

Akşam.com.tr'nin İtalyan basınından aktardığı habere göre, Çağlar için ilk olarak Real Madrid ve Juventus gündemdeydi. Madrid ekibinin Chelsea'den Antonio Rüdiger'le anlaşmasının ardından Juventus, Çağlar Söyüncü savaşında tek kaldı. İtalyan devinin, Leicester City'e 45-50 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor. Çağlar Söyüncü'den bonservis kazanmak isteyen Leicester City'nin bu rakamı kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Leicester City'yle 123 maça çıkan Çağlar, 3 gol-1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

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