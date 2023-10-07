Bursaspor, Darüşşafaka'yı 68-64 yenerek galibiyetini sürdürdü
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Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Bursaspor, konuk ettiği Darüşşafaka'yı 68-64 yenerek galibiyetini sürdürdü.
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, -
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Güler, Burak Yılmaz
BURSASPOR: Michael Lamodr Young Jr. 10, Jordan Malik Floyd 21, Ömer Utku Al, David Benoit Michineau 10, Enes Berkay Taşkıran 3, Ahmet Can Duran 2, Anthony Lejohn Brown, Sarper David Mutaf 7, Metin Türen 1, Johnathan Hamilton 14
DARÜŞŞAFAKA: Kyle Liendsay Allman 14, Muhammed Ali Babur Rahkman 8, Todd Dwoyne Winters, Rıdvan Öncel 11, Doruk Dora, Berk Demir, Canberk Kuş 2, Janis Tımma 10, David Joseph Mc Cormack 9, Muhsin Yaşar 10
1'İNCİ PERİYOT: 16-16
DEVRE: 35-24
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-48
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Bursaspor, konuk ettiği Darüşşafaka'yı 68-64 yendi.