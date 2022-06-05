Burak Elmas, Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı! Gazeteciler duyduklarına inanamadı
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlık seçimini Fatih Terim sayesinde kazandığına yönelik iddialara Onur Tuğrul ve Ali Naci Küçük ile yaptığı röportajda cevap verdi. Elmas, "Sanırım buna Fatih Hoca da inanıyor." derken Terim'in kendisine, "Başkan'ı ben getirdim, ben göndereceğim." şeklinde bir mesaj yolladığını ifade etti. Bu sürpriz cevap karşısında iki gazetecinin de oldukça şaşırdığı dikkatlerden kaçmadı.
Seçime sayılı günler kala Galatasaray Başkanı Burak Elmas, VOLE Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Elmas'ın Fatih Terim hakkında söyledikleri ise büyük ses getirdi.
"SANIRIM BUNA FATİH HOCA DA İNANIYOR"
Kendisine seçimi Fatih Terim sayesinde kazandığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Burak Elmas, "Sanırım buna Fatih Hoca da inanıyor. Bana haber yolladı ayrılıktan sonra arkadaşlarım vasıtasıyla, 'Başkan'ı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı." ifadelerini kullandı.