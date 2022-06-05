Burak Elmas, Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı! Gazeteciler duyduklarına inanamadı - Haberler

Seçime sayılı günler kala Galatasaray Başkanı Burak Elmas, VOLE Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Elmas'ın Fatih Terim hakkında söyledikleri ise büyük ses getirdi.

"SANIRIM BUNA FATİH HOCA DA İNANIYOR"

Kendisine seçimi Fatih Terim sayesinde kazandığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Burak Elmas, "Sanırım buna Fatih Hoca da inanıyor. Bana haber yolladı ayrılıktan sonra arkadaşlarım vasıtasıyla, 'Başkan'ı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı." ifadelerini kullandı.