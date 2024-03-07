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Buğra Selimzade, Havalı Silahlar Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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İspanya'nın Granada şehrinde yapılan Büyük Erkekler Havalı Silahlar Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Buğra Selimzade, olimpiyatlarda daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Altı yıl önce başladığı havalı tabanca atışlarına 2022 yılında milli takıma seçilerek uluslararası alanda boy göstermeye başlayan Selimzade, Granada'da yapılan şampiyonada bronz madalya kazandı.

İspanya'nın Granada şehrinde 16 Şubat 2024 tarihinde yapılan Büyük Erkekler Havalı Silahlar Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Buğra Selimzade, olimpiyatlarda bu başarıyı daha yukarı taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Altı yıl önce başladığı havalı tabanca atışlarına 2022 yılında da milli takıma seçilerek uluslararası alanlarda boy göstermeye başlayan 35 yaşındaki Buğra Selimzade, Granada'da yapılan şampiyonada en iyi 58 kişi arasında bronz madalya aldı. Hazırlıklarını Trabzon'da poligonda sürdüren Selimzade, hedefinin Türkiye'yi en iyi şekilde olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu söyledi. Buğra Selimzade hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Spora 2018 yılında başladığını belirten Selimzade, "Bu spora 2018 yılında başladım daha sonra 2022 yılında milli takımla müsabakalara katıldım. Atıcılığa merakım daha önceden vardı, poligonda tabanca, tüfek atışları yapardım. Kendi imkanlarımla havalı tabanca aldım, antrenörümle birlikte bir yılda milli takım puanını yakaladım. Türkiye'de bazı yarışmalarda madalya aldım ancak yurt dışında daha fazla madalya aldım. Takım halinde bir tane Dünya Kupası şampiyonluğumuz var, geçen sene de takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Bu sene de İspanya'nın Granada şehrinde yapılan Dünya Kupası'nda bireysel alanda üçüncü oldum. Sonrasında Macaristan'a gittim oradaki şampiyonada takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Granada'daki havalı tabanca Dünya Kupası'na farklı ülkelerden 58 sporcu katıldı. Diğer branşlarla birlikte sporcu sayısı 600-700 buldu. Orada bronz madalya kazandım" dedi.

İktisat Fakültesi mezunu olduğunu belirten başarılı sporcu, "Atıcılıkta kabiliyetli olduğumu bildiğim için bu spora eğilim gösterdim. İnşallah olimpiyatlarda madalya almaya çalışacağım" diye konuştu.

Öte yandan Trabzon Avcılar Kulübü üyesi olan Buğra Selimzade'nin dünya üçüncülüğünü ise kulüp binasında pasta keserek ve kendisine bir plaket vererek kutlandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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