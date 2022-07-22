Brezilyalı yıldız Dani Alves yola devam dedi! Yeni kulübüne imzayı atıyor - Haberler

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Brezilyalı yıldız Dani Alves yola devam dedi! Yeni kulübüne imzayı atıyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Barcelona'da ikinci dönemini yaşayan ve ayrılan Daniel Alves, Meksika Ligi ekiplerinden Unam Pumas'a transfer olmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun 1 yıllık imza atacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Barcelona?'ya geri dönen sağ bek Dani Alves'ın yeni adresi Meksika Ligi oldu. RMC Sport'ta yer alan haberde, Dani Alves'in UNAM Pumas'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilirken kulübün sosyal medya hesabından, "Dani, seni bekliyoruz" başlıklı bir video yayınlandı.

GEÇEN SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

Alves geçtiğimiz sezon La Liga'da 14 maça çıkarken 1 gol ile 3 asist kaydetti. Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Dani Alves, milli formayla 125 maçta görev yaptı.

Brezilyalı yıldız Dani Alves yola devam dedi! Yeni kulübüne imzayı atıyor

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Dani Alves Barselona Spor Haberler

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