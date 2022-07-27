Bomba iddia: Ünlü voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı yıldız Aytaç Kara ile aşk yaşıyor - Haberler

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Bomba iddia: Ünlü voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı yıldız Aytaç Kara ile aşk yaşıyor

Başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın, Fatih Terim döneminde Galatasaray kadrosuna dahil olan Aytaç Kara ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin yan yana oldukları fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

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Hem başarılarıyla hem de güzelliğiyle dillerden düşmeyen milli voleybolcu Hande Baladın'ın gönlünü Galatasaraylı yıldıza kaptırdığı öne sürüldü.

İSMİ SEMİH SAY İLE ANILMIŞTI

Milli yıldız Hande Baladın'ın, Fatih Terim'in Galatasaray'a transfer ettirdiği orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile aşk yaşadığı iddia edildi. Akşam'ın aktardığı habere göre, milli voleybolcunun geçtiğimiz haftalarda ismi, Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anılmıştı.

Bomba iddia: Ünlü voleybolcu Hande Baladın gönlünü Galatasaraylı yıldıza kaptırdı

FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU

Voleybolseverlerin gönlüne taht kurmayı başarmış 24 yaşındaki sporcu Hande Baladın ile Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Milli voleybolcular Özge Nur Çetiner ve Kübra Akman ile bir mekanda eğlenirken çekilen bu fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi.

Bomba iddia: Ünlü voleybolcu Hande Baladın gönlünü Galatasaraylı yıldıza kaptırdı

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Hande Baladın Galatasaray Aytaç Kara Spor Haberler

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