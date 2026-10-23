Boluspor Vanspor'a 3-0 yenildi, Yıldırım penaltıda ofsayt iddia etti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Artı Değer Vanspor FK'ye 3-0 yenilen Boluspor'un teknik sorumlusu Münir Yıldırım, ortaya koydukları mücadelenin hakkını alamadıklarını söyledi.

Yıldırım, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Maçın birden fazla kırılma anı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Tabii konuşacak çok şey var. Bunları tek tek saymaya başlasam çok uzun sürer. Çünkü oynadığımız oyunun karşılığını alamıyoruz. Topu bir türlü o çerçeveden içeri atamadık. Büyük bir şanssızlık. Çocuklar bir karakter koyuyor, iyi bir oyun oynuyor. Ama son vuruşlarda istediğimiz vuruşu yapamıyoruz ve golü bulamıyoruz. Bunun yanında rakip kontralardan geliyor ve gol yiyoruz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, yedikleri penaltı golünün ofsayt olduğunu ileri sürerek "Ofsayta bakılmıyor, direkt penaltıya bakılıyor ve penaltı zaten bizim her şeyimizi aldı götürdü. Ondan sonra bir tepki verdik ama takımımız genç bir takım, çabuk kırılıyor. Geriye düştüğümüz zaman da gereken oyunu bazen oynayamıyoruz. Bu da büyük bir etki oluyor takımımız için. Ama bizim penaltımız niye verilmiyor? Onların penaltısı veriliyor. Yani orada VAR mı yapmıyor görevini? Orta hakem mi yapmıyor? Bunu anlamış değilim. Biz pozisyonu inceliyoruz, bakıyoruz, izliyoruz orada biz yüzde 100 haklıyız. Bizim penaltımızın verilmesi gerekiyor ama hiç bakılmıyor." dedi.

Maç içinde yaşanan bazı şeyleri hak etmediklerini belirten Yıldırım, " Boluspor'un 1 puanı var diye bu kadar da üzerine gidilmez. Boluspor'un 1 puanı var. Vurun gitsin abalının sırtına, ne olursa olsun. Yazık, bizim emeğimize yazık, çocukların vermiş olduğu mücadeleye yazık. Onun için çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra önümüze bakacağız." ifadesini kullandı.

Artı Değer Vanspor FK cephesi

Artı Değer Vanspor FK'nin teknik direktörü Mustafa Gürsel ise hem Boluspor'un hem de kendilerinin bulundukları konum nedeniyle benzer sıkıntılar yaşadıklarını ve çok iyi durumda olmadıklarını dile getirdi.

Her iki takımın da zor koşullarda mücadele ettiğini vurgulayan Gürsel, "Bizim açımızdan baktığımızda buradan çıkmak için kazanmamız gereken bir maçtı. Ama Boluspor son 3-4 haftaya baktığımızda iyi oynuyor. Son haftalarda yükselen, mücadele anlamında bir oyunları vardı. Bunu sahada gördük." dedi.

Gürsel, karşılaşmada ilk golü bulmanın çok önemli olduğunu ifade ederek "Maça başladığımızda ilk 5. dakikada bir pozisyon vardı. O olsa belki daha farklı olabilirdi. Yani daha rahat ilk yarı geçebilirdi. Ama ondan sonraki süreçte, ilk yarı boyunca istediğimiz oyunu pek sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda golü bulduktan sonra biraz oyuncuların kendine öz güveni, biraz rahatlaması... Ama sadece bir maç kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son 15 günde 4 maç oynadıklarını ve işlerinin kolay olmadığını anlatan Gürsel, takımla çalışmaya başladıktan sonra maç yoğunluğu nedeniyle çok fazla antrenman yapamadıklarını kaydetti.

Bundan sonraki süreçte maç takvimi düzene girdikten sonra biraz daha çalışacaklarını dile getiren Gürsel, şunları söyledi:

"Çoğu oyuncum sezon başını geçirmedi. Sonradan toplanan, geç toplanan bir takım. Bunun eksikliklerini de ligde bulunduğumuz durum itibarıyla hissediyoruz. Çünkü bu lig kolay değil. Baktığımızda çok deneyimli iyi takımlar var. Bunların arasında rahat bir sezon geçirmek istiyorsak, yukarı çıkmak istiyorsak tüm paydaşların camia olarak görevlerini yerine getirmesi üstüne düşeni yerine getirmesi lazım."

Gürsel, Vanspor'un hak ettiği yerde olması için ellerinden geleni yapacaklarını ancak işlerinin kolay olmadığını da vurgulayarak "Önemli olan bunun devamının gelmesi. Devamı gelirse bir anlam kazanacak. İlk yarı bitene kadar toplayabildiğimiz kadar en üst seviyede puan toplamak lazım. Bunun bilincindeyiz. İnşallah bunu başarırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA