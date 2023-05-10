Üye Girişi
Haberi Paylaş
BMX&Skate Battle'da genç yetenekler nefesleri kesti

BMX&Skate Battle'da genç yetenekler nefesleri kesti

Spor Haberleri

Dockers tarafından dün gerçekleştirilen BMX & Skate Battle'da, BMX ve kaykayın genç ve başarılı isimleri profesyonel BMX sporcusu Bora Altıntaş ve profesyonel kaykay sporcusu Berke Dikişcioğlu önderliğinde gerçekleştirilen yarışmada kıyasıya mücadele etti.

Dockers tarafından dün gerçekleştirilen BMX & Skate Battle'da, BMX ve kaykayın genç ve başarılı isimleri profesyonel BMX sporcusu Bora Altıntaş ve profesyonel kaykay sporcusu Berke Dikişcioğlu önderliğinde gerçekleştirilen yarışmada kıyasıya mücadele etti.

Profesyonel kaykay sporcusu Berke Dikişcioğlu ve profesyonel BMX sporcusu Bora Altıntaş'ın jüri olarak yer aldığı BMX & Skate Battle yarışmasında genç yetenekler hünerlerini sergiledi. Birbirinden zor ve bir o kadar da tehlikeli hareketleri seyirciler önünde gerçekleştiren sporcular, katılımcılara heyecan ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

Kazananlar, profesyonel BMX ve kaykay sporcularından oluşan jüri Bora Altıntaş ve Berke Dikişcioğlu'nun değerlendirmeleri ile belirlendi. BMX yarışmasının kazananı Adem Günaydın özel tasarımlı Zoid Bikes x Dockers kadronun, kaykay yarışmasının kazanan ismi İbrahim Yılmas ise gece için özel tasarlanan ödül kaykayın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bora Füzesi Dockers Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title