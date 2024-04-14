"Bize yakışmadı" diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geriden gelerek 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDAKİ FUTBOL BİZE YAKIŞMADI"

Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "İlk yarı oynadığımız futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de maça çok iyi hazırlanmış. Biz istediklerimizi yapamadık, rakibimiz de izin vermedi. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncuların silkelenmesi için konuştuk. İkinci yarı biraz kendimiz gibi oynamaya başladık. Daha farklı da kazanabilirdik, çok net pozisyonlarımız var. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attık bugün. 3 günde bir maç yapıyoruz, uzun zamandır bu kadar istediklerimizden uzak bir maç oynamamıştık. Karagümrük iyi bir takım, Tolunay Kafkas'ı tebrik ediyorum. Bizi gerçekten çok zorladılar. Kadın basketbol takımımız şampiyon olmuş. Onları da tebrik ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

"LIVAKOVIC'İ TEBRİK EDİYORUM"

Sakat ve cezalı futbolcuları hakkında da bilgi veren başarılı antrenör, "Szymanski cezalı, Mert Hakan sakat. Biz de orada Krunic'i kullandık. Bir gol kaçırdı ve demoralize oldu. Krunic bizim için değerli bir oyuncu. Livakovic, bugüne kadarki en iyi oyununu sergiledi. Onu da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.