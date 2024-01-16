Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edildiği açıklandı.
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in ameliyat olduğunu açıkladı.
Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ün maçın 15'inci dakikasında Amir Hadziahmetovic sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen Amir Hadziahmetovic'in artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandığı belirtildi.