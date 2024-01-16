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Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu

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Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edildiği açıklandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ün maçın 15'inci dakikasında Amir Hadziahmetovic sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen Amir Hadziahmetovic'in artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Amir Hadziahmetovic Fatih Karagümrük Beşiktaş Süper Lig Spor Güncel Haberler

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