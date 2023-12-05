Beşiktaş Yönetimi Mazbatalarını Aldı

Hep beraber güzel günler yaşamak istediklerini dile getiren asbaşkan Mete Vardar, "Bugün çok özel bir gün, mazbatalarımızı aldık. Bugün itibariyle göreve başladık. Başkanımız biraz evvel çok güzel şeyler söyledi. 'Samet hocamız Ümraniye'ye doğru yola çıktı' dedi. Biraz sonra Feyyaz Uçar da, Rıza hocayla görüşmek üzere Ümraniye'ye geçiyor. Umut ediyorum ki her Beşiktaşlı gibi biz de sevdamızın peşindeyiz. Umut ediyoruz ki çok daha güzel günleri hep beraber yaşayacağımız bir döneme gireriz. Bundan önce görev alan başkan ve tüm yönetim üyelerine, Beşiktaş için zamanını veren, yüreğini ortaya koyan tüm Beşiktaşlı taraftarlara sevgiler, saygılar diliyorum. Umut ediyorum hep beraber çok güzel günleri yaşarız. Birlikteliğimiz her zaman bugünkü gibi güçlü devam etsin" ifadelerini kullandı.

"BİZ BEŞİKTAŞ'IN KUM TANESİYİZ. ÖNEMLİ OLAN BEŞİKTAŞ"

Fenerbahçe derbisinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Vardar, "Tabii derbiler, özellikle bu maç bizler için çok önemli. Umut ediyorum ki futbol takımı zaten bunun fazlasıyla bilincindedir. Orada Rıza hocanın önderliğinde teknik bir kadromuz var. Bu maçın önemini bizlerden daha fazla takıma aktarıyordur. Bugün itibarıyla biz de duygumuzu, bilgimizi ve tecrübemizi kulübü doğru bir şekilde yönetmek için seferber edeceğiz. Çok huzurlu bir yönetim kurulu var. Bu anlamda da başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Daha yeni tanıştığım arkadaşlarım da oldu. Müthiş bir enerji, müthiş bir sinerji var. Umut ediyoruz ki görevimizin son gününe kadar bu birlikteliği ve beraberliği sürdürebiliriz. Biz Beşiktaş'ın kum tanesiyiz. Önemli olan Beşiktaş, umut ediyorum ki güzel günleri, coşkulu günleri hep beraber yaşayabiliriz" şeklinde konuştu.

FEYYAZ UÇAR: EN BÜYÜK HEDEFİM BEŞİKTAŞ'TA O ESKİ KOLEJ HAVASINI OLUŞTURMAK

En büyük hedefinin kendi futbolculuk dönemindeki kolej havasını yeniden oluşturmak olduğunu dile getiren Feyyaz Uçar, "Ben bu mazbatayı yıllar önce Beşiktaş formasını giymiş Baba Hakkılar, Şeref Beyler daha sonra Güven Öğütler, bu takımda forma terleten Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, rahmetli Bora Öztürk, bizim dönemimizden Şifo Mehmet, Metin Ali, Süleyman Oktay, Kadir Akbulut, Hülvi Güveniroğlu gibi birçok isim adına alıyorum. Gurur duyuyorum onlarla birlikte olduğum için. Bu mazbata benim için çok değerli. Başkan Hasan Arat'ın yaptığı gibi bundan sonraki yönetimlerde de sahadan gelen futbolcu olur, basketbolcu olur, hentbolcu olur ama en az bir sporcu yönetimlerde bulunur. Bu bizim dileğimiz ve arzumuz. Biz eskiden formaları terletenler olarak bir şekilde Beşiktaş'ın içinde, kenarında bulunmak, görev almak istiyoruz. Bundan dolayı Hasan Arat'a teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günler olacak Beşiktaş adına. En büyük hedefim Beşiktaş'ta o eski kolej havasını oluşturmak. Futbolcusuyla, teknik heyeti, yöneticisi, taraftarı ve medyasıyla yakın olarak bir Beşiktaş ortaya çıkarmak. İnşallah bunda başarılı olacağız. Bu konuda da hepinize ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Uçar, "Fenerbahçe maçıyla güzel bir başlangıç olacak. İçeride, seyircimizin, coşkulu taraftarımızın önünde oynayacağız. Takımımız son 3 maçtır yenilmiyor. İnşallah Fenerbahçe karşısında da galibiyet içi çıkacağız. Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe'yi yeneceğimize inanıyorum. Bizler şanslı insanlarız çocukken oynadığımız oyun mesleğimiz oldu" dedi.

"ÇOK ONURLU, GURURLU BİR DURUM"

Futbolculuk döneminin ardından yönetici olarak görev alacak olmasının kendisi için gururlu bir durum olduğunu belirten Feyyaz Uçar, "O da çok onurlu, gururlu bir durum. Burada çok maçlar oynadım. Tabii bu kadar güzel değildi. Yanlar çim, ortalar topraktı. Şu an görüyorum ki tesis olarak her şey çok iyiye, çok güzele gidiyor. Sektör olarak futbol çok farklı yerlere gidiyor. İnşallah futbolcularımız bu değeri bilirler ve bu sahada benden daha çok gol atarlar" şeklinde konuştu.