Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağ elinde nondeplase kırık tespit edildiğini açıkladı

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağ elinde nondeplase kırık tespit edildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemikte nondeplase kırık tespit edildiğini duyurdu. Kulüp, Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını açıkladı.
Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA