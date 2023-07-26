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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde KF Tirana ile karşılaşacak

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UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını akşam yapılan idmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçla noktalandı. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında, yarın saat 21.00'de Beşiktaş Stadı'nda KF Tirana ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

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