Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, 5'e 2 top kapmayla başlayıp duran top çalışmasıyla devam etti. İdman, yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek.