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Beşiktaş Taraftarından Sivasspor Maçına Büyük Destek

Beşiktaş Taraftarından Sivasspor Maçına Büyük Destek
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Beşiktaş, Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı deplasman maçında taraftarlarıyla tam destek aldı. Sivas 4 Eylül Stadı'nı dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcularına tezahüratlarla destek oldular.

Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Sivasspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününün büyük bölümünü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına tezahüratlarla destek oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabaka başladığında da tezahüratlarına devam etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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