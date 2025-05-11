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Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
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Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın ardından bir ayrılık daha kesinleşti. Serdal Adalı, Al-Kholood'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka'nın Suudi kulübüne transfer olacağını açıkladı.

Seçim heyecanı süren Beşiktaş'ta transferde de gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Rio Ave'ye kiralık olarak gönderilen Demir Ege Tıknaz'ın gelecek sezonda da takımda olmayacağı açıklanmıştı. Demir Ege'nin ardından bir ayrılık daha kesinleşti.

MULEKA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Al-Kholood'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka'nın takımdan ayrılacağını açıkladı. Suudi ekibinin Kongolu oyuncunun opsiyonunu kullanacağını belirten Adalı, 1.5 milyon euro karşılığında transferin gerçekleşeceğini dile getirdi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, ayrılığı resmen açıkladı

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al-Kholood formasıyla 27 maça çıkan Muleka, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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