Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı

Seçim heyecanı süren Beşiktaş'ta transferde de gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Rio Ave'ye kiralık olarak gönderilen Demir Ege Tıknaz'ın gelecek sezonda da takımda olmayacağı açıklanmıştı. Demir Ege'nin ardından bir ayrılık daha kesinleşti.

MULEKA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Al-Kholood'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka'nın takımdan ayrılacağını açıkladı. Suudi ekibinin Kongolu oyuncunun opsiyonunu kullanacağını belirten Adalı, 1.5 milyon euro karşılığında transferin gerçekleşeceğini dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al-Kholood formasıyla 27 maça çıkan Muleka, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.