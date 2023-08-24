Beşiktaş'ta Motosiklet Denetimi: Alkollü Sürücüye Cezai İşlem

Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda alkollü bir sürücüye para cezası kesilirken ehliyetine de 6 aylığına el konuldu.

Beşiktaş'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim

İSTANBUL - İSTANBUL Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde sürücüm belgeleri ve motosiklet muayeneleri kontrol edilirken aynı zamanda şüphelenilen şahıslara alkol kontrolün yapıldı. Denetimler sonucunda alkollü bir sürücüye para cezası kesilirken ehliyetine de 6 aylığına el konuldu.

İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de motosikletli şahıslara yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Motosikletli sürücüler durdurularak ehliyet ve diğer belgeleri kontrol edilirken polis tarafından şüphelenilen şahıslara da alkol kontrolü ve üst araması yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda kullandığı motosikletin plakasız olduğu tespit edilen bir sürücüye ve alkollü motosiklet kullanan bir şahsa toplamda 10764 lira ceza kesildi. Alkollü motosiklet kullandığı tespit edilen şahsın ayrıca ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kentin birçok noktasında denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.