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Beşiktaş, Milot Rachica'yı transfer etmek üzere

Spor Haberleri

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık geçiren Milot Rachica'yı transfer etmek üzere harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Norwich City'den Kosovalı kanat oyuncusu ile anlaşma aşamasına geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Milot Rachica'yı transfer etmek üzere.

Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Norwich City'den Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica'yı kadrosuna katıyor. Siyah beyazlı yöneticilerin, oyuncunun kulübü Norwich City ile bonservis konusunda anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Aynı anda 27 yaşındaki Kosovalı oyuncu ile de görüşen Beşiktaş, son anda bir aksilik çıkmazsa Rachica'yı İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek. Sağ forvet oynayan Rachica ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgileniyor. Milot Rachica geçen sezon Galatasaray'da 30 maçta; 6 gol, 7 asistlik performans göstermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

Milot Rashica Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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