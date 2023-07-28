Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i transfer etti

Transferin sessiz kulübü Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katarak bu sessizliğe son veriyor.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar uzun süredir görüşme halinde olduğu Ante Rebic ve kulübü Milan ile anlaşmaları tamamlayarak resmi imza aşamasına geldi. Hafta sonu İstanbul'a gelecek Rebic, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'a imza atacak. Siyah beyazlıların bu transfer için Milan kulübüne düşük bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.30 yaşındaki Hırvat futbolcu sol forvet olarak görev yapıyor.