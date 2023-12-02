Beşiktaş Kulübü Üyelik Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat Artırıldı

Beşiktaş Kulübü üyelik giriş ücreti ve yıllık aidatı, oy çokluğuyla kabul edilen önergeyle artırıldı. Giriş ücreti 5 bin TL'den 20 bin TL'ye, yıllık aidat ise 250 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. Değişiklikler 1 Haziran 2024 itibarıyla geçerli olacak.

Beşiktaş Kulübü'nde üyelik için giriş aidatı 20 bin TL'ye; yıllık aidat ise 500 TL'ye yükseltildi.

Beşiktaş Kulübü'nde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı sürüyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat ücretlerinin değiştirilmesine dair önerge verildi. Yapılan oylamanın ardından oy çokluğuyla kulübe üyelik için giriş aidatı 5 bin TL'den 20 bin TL'ye; yıllık aidat ise 250 TL'den 500 TL'ye yükseldi.

Siyah-beyazlı kulübe üyelik için giriş ve yıllık aidatın yeni ücretlerinin 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacağı açıklandı.