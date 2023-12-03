Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda Oy Sayma İşlemi Başladı
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayma işlemi başladı. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede başkan adaylarının gözlemcilerinin üye kart sayılarını kontrolünün ardından oy sayımına geçildi. Siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanının seçileceği genel kurulda 21 bin 219 oy kullanma hakkı olan üyeden 12 bin 152 kişi kongreye katılım sağladı.
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayma işlemi başladı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede başkan adaylarının gözlemcilerinin üye kart sayılarını kontrolünün ardından oy sayımına geçildi.
Siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanının seçileceği genel kurulda 21 bin 219 oy kullanma hakkı olan üyeden 12 bin 152 kişi kongreye katılım sağladı.