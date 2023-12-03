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Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda Oy Sayma İşlemi Başladı

3 Aralık 2023 18:56 Son Güncelleme: 18:58 Abone Ol

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayma işlemi başladı. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede başkan adaylarının gözlemcilerinin üye kart sayılarını kontrolünün ardından oy sayımına geçildi. Siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanının seçileceği genel kurulda 21 bin 219 oy kullanma hakkı olan üyeden 12 bin 152 kişi kongreye katılım sağladı.