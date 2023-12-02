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Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Başladı

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Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Toplantıda divan başkanlığına Serdar Keskin seçildi.

SPOR Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı

Metin ARSLANCAN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) ? Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulu başladı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında divan başkanlığına Serdar Keskin seçildi.

Kongrede yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporların okunmasının ardından 1 Ocak-31 Aralık 2022 ile 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali bakımdan siyah-beyazlı üyelerin oylarına sunulacak.

Toplantıda, faaliyet ve denetim raporlarının aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin genel kurulda veda konuşması yapması beklenirken, başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat söz istemeleri durumunda genel kurula hitap edecekler.

Öte yandan kongre üyelerinin toplantıya ulaşımlarını kolaylaştırmak için İstanbul'un çeşitli semtlerinden BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi'ne servisler kaldırıldı.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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