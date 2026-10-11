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Beşiktaş, Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti, Vlahovic 6. golünü penaltıdan attı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kocaelispor'u 2-1 yendi. Maçın 31. dakikasında penaltıdan gol atan Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ligdeki 6. golüne ulaştı.

Beşiktaş'ın, Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta penaltıdan fileleri havalandıran Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı forma altında 6 gole ulaştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kocaelispor'u 2-1'lik skorla yendi. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Orkun Kökçü, 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti.

Daha önce ligde Çorum FK (3), Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler ağlarını sarsan Vlahovic, altıncı golünü Kocaelispor'a karşı attı.

Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 3 mücadeleye çıkan Sırbistanlı santrfor, bu kulvarda henüz skor katkısı sağlayamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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