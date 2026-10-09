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Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını bu sabah Italiano yönetiminde sürdürdü

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Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını bu sabah Italiano yönetiminde sürdürdü
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapıldı; siyah-beyazlılar yarın basına kapalı idmanla devam edecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, tam saha taktik çalışmasının ardından bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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