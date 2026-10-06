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Beşiktaş, Kocaelispor hazırlığında Italiano yönetiminde çift kale maç yaptı

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Beşiktaş, Kocaelispor hazırlığında Italiano yönetiminde çift kale maç yaptı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman çift kale maçla tamamlandı; takım 8 Ekim Perşembe basına kapalı çalışacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, yarı sahada top kapma, hücum ve savunma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bir günlük iznin ardından 8 Ekim Perşembe günü saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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