Beşiktaş BOA, Brianna Fraser'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Azerbaycanlı forvet Brianna Fraser ile sözleşme imzaladı. Fraser, daha önce Galatasaray ve OGM Ormanspor forması giymişti.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Azerbaycanlı basketbolcu Brianna Fraser'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sezon ise OGM Ormanspor formalarını giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandı.

Beşiktaş yeni oyuncusu için yayımladığı mesajında "Brianna Fraser'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Fraser, Azerbaycan Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
