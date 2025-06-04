Beşiktaş'ın Hırçın Oyuncusu Tayyip Talha Sanuç Kırmızı Kartlarla Dikkat Çekti

Trendyol Süper Lig'de sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş'ta en hırçın oyuncu Tayyip Talha Sanuç oldu.

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, tekrar oynamaya başladığı dönemde 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart gördüğü maçlarda Beşiktaş puan kaybetti. Tayyip Talha'nın kırmızı kart gördüğü ilk maçta Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Stoperde görev yapan oyuncunun kırmızı kartla cezalandırıldığı diğer müsabakada ise siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sezonu 64 sarı kart ve 4 kırmızı kartla noktalayan Beşiktaş'ta kırmızı kart gören diğer futbolcular Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy oldu.

Beşiktaş'ta 7 futbolcu toplam 4 sarı kart barajına ulaşarak kart cezalısı olurken, 9 sarı kart gören Arthur Masuaku 2 kez cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlılarda Masuaku'nun yanı sıra Jonas Svensson ve Emirhan Topçu 7'şer kezle en çok sarı kart gören isimler oldu.

4 oyuncu kart görmedi

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sezonu kart görmeden kapattı.

Siyah-beyazlılarda sezonun ikinci yarısında kiralıktan dönen Amir Hadziahmetovic ile birlikte az süre bulan oyuncular Onur Bulut, Bahtiyar Zaynutdinov ve Keny Arroyo, sezonu kart görmeden tamamladı.

Kart raporu

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların kart sayıları şöyle: