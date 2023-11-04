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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve cezalı olan oyuncular kadroda yer almazken, Tayyip Talha Sanuç ise kadroda yer buldu.