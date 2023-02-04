Beşiktaş'ın "Ali yazar, Veli bozar" paylaşımına Ali Koç kürsüden tepki gösterdi: Komik buluyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'ın videosunda kendisinin sesine de yer verdiği "Ali yazar, Veli bozar" paylaşımına ilişkin konuştu. Koç yaptığı açıklamada, "Bir şampiyonluk rakibimiz uyandı. Şimdiye kadar hiç konuşmayan bu kulüp benim de sesimi kullanmış bir videosunda. Arkadaşlar bunu çok çirkin buldu ama ben komik buluyorum." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, Beşiktaş'ın yaptığı "Ali yazar, Veli bozar." paylaşımına ilişkin de konuştu.

"BEN KOMİK BULUYORUM"

Başkan Ali Koç videoda kendi sesine de yer verilen paylaşımla ilgili olarak, "Bir şampiyonluk rakibimiz uyandı. Şimdiye kadar hiç konuşmayan bu kulüp benim de sesimi kullanmış bir videosunda. Arkadaşlar bunu çok çirkin buldu ama ben komik buluyorum." ifadelerini kullandı.

"ALİ YAZAR, VELİ BOZAR" PAYLAŞIMINA TEPKİ

Adana Demirspor- Fenerbahçe maçının ardından hakem Ali Palabıyık'ın maçtaki kararları gündeme oturmuştu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında sosyal medyada başlayan atışmalarda siyah-beyazlılar, "Ali yazar, Veli bozar" şarkısını kullanarak yaptığı paylaşım da Ali Koç'un sesine yer vermişti.